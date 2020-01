Modelo protagonizó un desnudo y aprovechó para aconsejar a sus seguidores

Pía Slapka siempre resalta por su belleza natural y por su cuerpo trabajado. Además de lucirse como modelo, la joven es una de las principales caras y motivadoras de la vida saludable y del running. Revolucionó las redes sociales con unas fotos prácticamente desnuda y consejos para una vida mejor.Ex pareja de Paul García Navarro, uno de los dueños de la agencia Multitalent, y madre de Benjamín y Gerónimo, Pía se las ingenia para mantenerse activa en las redes sociales y compartir parte de su vida durante los entrenamientos, carreras o comidas.Hace poco, la modelo había apuntado a que su nuevo estilo de vida vino de la mano a sus quejas constantes contra las mujeres que dan un mal ejemplo en la alimentación: "Yo siempre critiqué que muchas modelos dieran ejemplos poco saludables. Para mí es un poco una fábrica de anorexia. De hecho, me han bajado de algunos desfiles por no llegar al peso que querían? Pero no es sólo culpa de la industria. Lamentablemente, el público es el primero en criticar si 'estás gordita', si tenés estrías o si no tenés tetas. La sociedad es muy exigente a nivel estético y no hay bondi que nos venga bien".No obstante, Pía Slapka compartió dos imágenes de ella saliendo de la ducha tapada únicamente de la cintura para abajo con una toalla blanca. Y aprovechando la repercusión de su imagen, en donde obtuvo más de seis mil likes, publicó un mensaje para todos sus seguidores."Les comparto unas coshitas que a mi me sirvieron y me sirven en mi día a día. Si quieren un cambio:Empiecen de a poco - Paso a paso, sin prisa pero sin pausa- Sean pacientes y compasiv@s con ustedes - Reemplacen algunos alimentos no tan saludable por saludables (les cambia la energia) - Más agua menos gaseosa o jugos azucarados", escribió.Y además, agregó elementos de su rutina que la ayudan a mantenerse en forma y sana: "Más alimentos naturales y reales, menos empaquetados Más pensamiento positivo, los negativos son parte nuestra pero hagamos foco en alimentar lo bueno- Más actividad física, busquen alguna que les guste Reemplacen el ascensor por escalera. Siempre que puedan ir caminando vayan. La bici suma! - Lean - Elijan con quien rodearse. Hay personas que no suman, restan y mucho. Son nocivas".