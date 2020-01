Nicole Neumann explotó contra Fabián Cubero por un reclamo millonario de su ex

Nicole Neumann se divorció de Fabián Cubero en 2018, luego de haber estado juntos durante 11 años. Fruto de esta relación nacieron Indiana, Allegra y Sienna. Al principio la separación fue en buenos términos, pero con el paso del tiempo comenzaron las peleas y los roces. Por este motivo, dejaron de hablarse y recurrieron a los abogados para solucionar sus conflictos.En época de vacaciones, lograron llegar a un acuerdo para estas fiestas: en la Navidad el ex jugador de Vélez viajó a Carlos Paz con sus hijas para celebrarlo junto a su pareja, Mica Viciconte que está protagonizando la obra Atrapados en el museo. Y para Año Nuevo, la modelo y conductora se llevó a las niñas a Miami. También tienen previsto celebrar el cumple de Allegra en Disney.Recientemente, Nicole habló de sus deseos de tener una buena relación con su ex pareja. "Quiero firmar la paz", declaró en una revista sobre sus ganas de olvidar los conflictos y empezar una nueva etapa. En el programa, analizaron estas declaraciones de su compañera de panel. Luego, este debate fue compartido en la cuenta de Instagram del programa deNeumann vio este posteo y respondió con un fuerte mensaje contra del padre de sus hijas. En la red social, explicó que después de haber obtenido los permisos de viaje con las pequeñas gracias a "cederle plata por todos lados por la venta de la casa de la familia", ahora Cubero le reclama "2 millones de pesos", sin especificar el motivo de esta demanda económica.Indignada por esta cuestión, la modelo aseguró: "Creo que quiere salvarse el año laboral o no parar hasta verme en la calle tirada, no se bien cual de las dos todavía.... ¡estoy en shock! pero decidí disfrutar este viaje con mis hijas que me costó tanto esfuerzo para regalarnos y después veré (de la feria judicial) como sigue eso"."Qué lástima que dos padres tengan deseos tan diferentes compartiendo 3 hijas... ¿Quién es el que no tiene paz? ¿Quién es el que no para de ver cómo 'joder' al otro? A los hechos me remito... ¡Feliz Año para todos! Ojalá se llenen realmente de amor y paz y eso se refleje en sus actos", agregó.Por último, la modelo hizo una última aclaración a modo de posdata: "Me desayuné este regalito de fin de año, 2 días antes de viajar y a 15 de haber dado esta nota, estoy un poco cansada... pero nada va a opacar mi viaje con mis hijas.... la plata va y viene....¡¡¡y las malas intenciones a la larga vuelven también!!!".Más allá de este problema con su ex, Nicole publicó en su cuenta oficial de Instagram algunas postales del viaje a los Estados Unidos que comparte con sus hijas. En estos días, aprovecharon para visitar un museo en Miami y disfrutar de esta escapada. "Hablemos de felicidad....juntas las 4, ¡lejos de todo! Compartiendo minuto a minuto, tiempo y calidad", finalizó la conductora.