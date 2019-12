Oriana Sabatini aclaró rumores de embarazo y reveló el motivo de su pancita

Una foto de Oriana Sabatini (23) en pleno festejo de Navidad llamó la atención en las redes sociales y despertó el rumor de un posible embarazo.La cantante y actriz, de novia con el futbolista Paulo Dybala (25), se fotografió con un apretado vestido blanco, en el que se le observa una pequeña pancita, levantando sospechas."Oriana Sabatini o está embarazada o se manda un Photoshop de la pu. . . madre", expresó una usuaria en Twitter, arrobando a la hija mayor de Catherine Fulop y Ova Sabatini.Oriana tomó nota de este mensaje y, antes de que el rumor siguiera creciendo, respondió. Con un contudente mensaje, aseguró que junto a Dybala no están en la dulce espera."Se le dice morfar una banda porque es Navidad, estoy de vacaciones y porque se me pinta", aseguró Oriana, con altura.Y luego, ante la felicitación de otra usuaria a su comentario, aclaró: "Jajajaj por eso no edito mi pancita de vino y vitel tone".Anteriormente, al ser consultada por sus deseos de ser madre, Oriana había dicho: "Yo quiero ser mamá, pero más adelante, a los 30. Él (por Dybala) quiere que sea antes. Yo creo que todavía es muy pronto". (Clarín)