Nazarena y Bárbara Vélez generaron suspiros con sus fotos

Empieza el verano, empieza el calor y las celebridades no se privan de aprovechar los días más calurosos del año para descansar. Así lo hizo Nazarena Vélez quien inició un corto período de vacaciones antes de arrancar con las funciones de su obra en Mendoza.Junto a su hija Barbie Vélez y el resto de su familia disfrutaron de una tarde de pileta y retrataron el momento para las redes sociales. Con una foto que muestra a la productora teatral en una pose muy sensual, los usuarios no tardaron en reaccionar ante la postal."Arrancamos las vacaciones", celebró la exvedette y contó: "Me vine unos días con mi familia a Brasil antes de arrancar con la temporada #verano2020". Nazarena está en las playas de Búzios y posó con una diminuta bikini que resalta todas sus curvas.Viajó unos días a Brasil acompañada de la joven actriz y aprovechó el último posteo para invitar a sus más de un millón de seguidores a las funciones de "Él en mi cuerpo" protagonizada por su novio, Santiago Caamaño, y Belén Francese en San Rafael. La obra estrenará el 28 de diciembre en el Teatro Roma.En otra publicación, se mostró junto a Barbie y escribió: "De vacaciones con mi bebecita" a lo que la hija de Alejandro Pucheta le respondió: "Te amo".