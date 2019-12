Laurita Fernández: Fotos, video y un problema con las bikinis

Laurita Fernández tiene problemas con las bikinis, y estos no son a causa de un talle o por temor a mostrar su cuerpo, sino que tienen que ver con un estilo que además de definir una época, también definen su personalidad.Mientras sigue disfrutando de unas vacaciones junto a su pareja, Nicolas Cabré, la bailarina publicó en Instagram una serie de fotos muy sexys en la que posa con un ajustado traje de baño de diseño animal print.Sin embargo, más allá de lucir su esbelta figura bajo el sol de Playa del Carmen en México, la rubia hizo público su cuestionamiento hacia el tipo de prenda que utilizó con un contundente enunciado. "Definitivamente soy de los 90'", aseguró la ex jurado del Bailando.El rostro de Fernández en las fotos acomodándose la parte inferior de su bikini explicitó lo que luego ella transmitió con sus palabras en el epígrafe del posteo miles de "me gusta" en cuestión de pocos minutos."No me hallo con la bikini enganchada para arriba. La veo en fotos y me gusta, me lo pongo yo y me veo rareeeeesema", reveló Laurita.Luego dejó a sus seguidores un claro mensaje para reivindicar la década en la que nació y creció, y en la que entró en su apogeo el estilo de bikini que ella prefiere. "Aguante la malla tiro bajo, aguante Britney, Bandana y las Spice Girls", sentenció.Luego publicó también un video mostrando sus habilidades en la pileta.