El acordeonista rosarino Monchito Merlo, hizo vibrar la música del Litoral sobre el escenario solidario de Once por Todos, en la noche del domingo y a orillas del río Paraná.Omar Merlo (o Monchito Merlo), músico increíble con más de 40 discos editados, estuvo este domingo en el escenario solidario de Once por Todos. El músico rosarino forma parte de una segunda generación de chamameceros, recordando a su padre Ramón Merlo, quien hizo historia en nuestro país, junto a leyendas del chamamé como Tarragó Ros, Tránsito Cocomarola, Ernesto Montiel e Isaco Abitbol. Monchito Merlo colaboró con su actuación solidaria en la edición 15 de Once por Todos, pero además, fue parte fundamental de la adaptación de la canción "Bajo el mismo sol" para la jornada solidaria 2019.Es que Merlo aportó los sonidos de su acordeón para la canción y su hijo, puso la voz para entonar el "himno" que acompaña esta edición de Once por Todos.La actuación de Monchito Merlo estuvo acompañada por los grupos de danza folclórica Ko'embota, Juana Azurduy y, Alma de Río.