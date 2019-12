Tras regresar de los días de vacaciones que se tomó junto a su novio en Brasil, Sol Pérez volvió a acaparar la atención con una foto de alto voltaje. Compartió una postal desde la cama que despertó suspiros entre sus seguidores.En la imagen se la ve acostada boca abajo en ropa interior. "La Paz de este lugar", escribió.Cosechó decenas de miles de "me gusta" y también comentarios de todo tipo. "La hermosa cola que tenés, hay que decirlo", lanzó un internauta, mientras que otro bromeó: "qué manzanita".Sin embargo, también una famosa le hizo el comentario. Fue la influencer y periodista Nati Jota, quien no tuvo reparos en señalar: "Yo también quiero esa paz redonda y grande pero hago sentadillas y no me funciona".