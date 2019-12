Conocido periodista deportivo fue despedido del canal donde trabajaba

El periodista deportivo Fernando Carlos manifestó su desilusión por no poder continuar en la señal ESPN por determinación de las autoridades de la emisora. Lo hizo en su cuenta de Instagram donde aclaró: "Por decisión del canal, después de 7 años dejo de pertenecer a Espn".Tenía contrato vigente hasta el 31 de diciembre pero finalmente decidieron que ya hoy no salga en la pantalla del canal deportivo."Estoy sorprendido porque se me vencía el contrato el 31 de diciembre. Como todos los años te van llamando para renovar, ponerte de acuerdo, lo que pasa siempre en todos los lugares. Me llamaron a la reunión e iba esperanzado para renovar, ver el número, los proyectos para el año que viene, si el programa seguía, qué iba a hacer, todo lo que se habla cuando se empieza un nuevo contrato y me dijeron eso, que la empresa decidió no renovarlo, pero no solo eso sino que lo interrumpían a partir de fecha, ayer, por lo que ya no salgo más al aire en ESPN", declaró Fernando en charla con Primiciasya."Pregunté los motivos y me dijeron que era una cuestión de restructuración. La fusión con Fox Sport también es un tema y habrá otro tipo de ajuste en otras áreas. Me tocó. Lamentablemente. Era una carta que estaba en el mazo y me la dieron a mí", agregó el periodista que seguirá en el noticiero de Telefe.En tanto, manifestó su tristeza por tener que dejar la emisora: "Estoy triste, llegué en 2013, estuve 7 años, con bronca también, impotencia, todas las sensaciones que genera una noticia así. Tengo que acatarla, otra no queda y mirar para adelante"."Mis viejos me enseñaron a ser agradecido, obvio que seguiría pidiendo explicaciones pero digo ´Si ya está!´. Viste cuando te muestran la roja, bueno, ándate a bañar si ya está. No te van a sacar la roja. Tranquilo, vendrá algo mejor, esperemos", concluyó.