Lizy Tagliani sorprendió con una foto: "Fui un niño feliz"

Finalizando uno de los años con más crecimiento en la televisión, Lizy Tagliani sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir una tierna postal de su infancia a la que acompañó de una profunda reflexión."Fui un niño muy feliz espero ser una vieja agradecida y copada jajaja", escribió la conductora de El Precio Justo junto a una foto en blanco y negro donde se la ve de pequeño, sonriente, montado sobre un triciclo.En una reciente entrevista con Teleshow, la conductora destacó el rol que cumplió su madre en su vida. "Sin ella, no podría haber hecho nada. Ella fue la que me impulsó, la que me acompañó, la que me enseñó a no discriminar, la que me hizo entender que yo no era ni más ni menos que nadie", contó.Y agregó: "Me acuerdo que, en aquel momento, se decía: 'Yo te acepto como sos'. Y cuando alguien no me aceptaba, mi vieja me decía que nadie me tenía por qué aceptar. De última, si alguien no me aceptaba a mí, yo no aceptaba a esa persona y punto".Sobre su infancia pobre, Lizy reflexionó: "Ahora, cuando veo tratar a los pobres como si fuéramos personas que ni siquiera saben pensar, les cuento a todos que sabemos y conocemos mucho más de lo que todos creen. Lo único que nos falta, o lo que me faltó en ese momento, fueron recursos, personas que nos ayuden a salir adelante. Las oportunidades de la vida que quizás todos tuvieron y que a veces nos cuesta tener a nosotros. No somos brutos, necesitamos posibilidades".