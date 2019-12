Lastimada y en muletas, Nicole Neuman derrochó sensualidad

"Contra viento y marea, siempre con alegría y amor", expresó Nicole Neumann al posar con muletas.La modelo explicó qué le paso: "Tuve un accidente. Mis hijas quisieron que suba a la cama elástica a jugar a la mancha con ellas. Primero les dije que tenía el cuerpo cansado, pero me terminé subiendo y de golpe vi las estrellas. Terminé tirada. Pensé que me había sacado toda la rodilla. Todavía no sé lo que tengo, pero de acá me voy a retirar a mi hija del jardín y después voy a hacerme estudios", remarcó en el programa "Nosotros a la mañana".Finalmente, se hizo los estudios correspondientes y, aunque no detalló cuál fue el diagnóstico, mostró las consecuencias de la caída vía Instagram. Luciendo una bikini verde, con muletas y una enorme bota ortopédica, contó cómo se siente."¿Nace una nueva moda? ¿Y por qué no? Tratando de bajar revoluciones, de no exigirme tanto, de poner un freno en un fin de año que estamos todos tan a mil y cansados a la vez... Y si no escuchás a tu cuerpo, te pone el freno de un sopetón", comenzó escribiendo."Abrazate siempre. El amor propio arregla todo lo que otros rompen", escribió junto a u na imagen en la que se tapa sus pechos con las manos.