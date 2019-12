Alessandra Rampolla y su "receta" para mantenerse en forma tras bajar 60 kilos

Alessandra Rampolla tiene 45 años. Nacida en Puerto Rico, la sexóloga tiene publicados cuatro libros y muchas historias por contar. Pero una se destaca por sobre todas las otras. ¿Cómo hizo para sacarse 60 kilos de encima? A doce años de la cirugía que le cambió la vida, cuenta: "Ahora me miro en el espejo y veo una mujer saludable".Con muchas ganas de compartir lo que le pasó, relata: "Por supuesto que me motivaba verme mejor, pero no era mi prioridad, y tampoco fue por algo estético. Mi salud empezaba a afectarse por el sobrepeso, aunque no había riesgo. No me sentía bien con la idea de buscar un embarazo si no estaba bien yo y no podía hacer de mi cuerpo el mejor vehículo posible para dar vida".Y agrega: "No llevo adelante ninguna dieta en particular, sólo intento comer sano y controlar las porciones. Hago gimnasia, pero sin matarme. Cuando noto que me aprieta un poco el pantalón, dejo de comer galletitas dulces". Soltera y sin apuro, Rampolla cuenta: "¿Si en la calle me preguntan más por sexo o cómo adelgacé? De sexo, ¡sin dudas!".