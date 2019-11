El dramático momento que vivió Luciana Salazar tras intento de secuestro virtual

Lo acaban de llamar a mi papa para decirle que me tenian secuestrada con mi hija y le pusieron una voz llorando y que le lleven todo el dinero. Por suerte mi papa es astuto y me llamo. Mi mama en un ataque de nervios. Que reverendos HDP. Tengan mucho cuidado!! — luciana salazar (@lulipop07) 30 de noviembre de 2019

Este sábado por la tarde, Luciana Salazar reapareció en Twitter y no lo hizo para opinar sobre la actualidad política o el futuro del país. O sí. Porque la rubia utilizó su red social favorita para denunciar un hecho de inseguridad, un flagelo que desde hace tiempo castiga a la sociedad argentina.En este caso, se trata de la modalidad del secuestro virtual, delincuentes con una amplia logística, que engañan y estafan a la gente a través de llamados telefónicos y falsos secuestros de familiares. Algunos son desestimados en el instante, pero muchos otros llegan hasta el final y concluyen con pagos de rescates.Una situación similar vivió el padre de Luciana, Fernando Salazar, quien recibió un llamado en el que le avisaban que su hija y su nieta Matilda (cumple 2 años en diciembre) habían sido secuestradas. Junto a él se encontraba Liliana Moreso, su madre, quien se llevó las peores consecuencias."Lo acaban de llamar a mi papá para decirle que me tenían secuestrada con mi hija y le pusieron una voz llorando, y que le lleven todo el dinero. Por suerte mi papá es astuto y me llamó. Mi mamá, en un ataque de nervios. Qué reverendos HDP. Tengan mucho cuidado!!", escribió Luciana en Twitter, muy enojada.En enero de este año, la vedette expresó sus temores ante la inseguridad. "No tengo miedo porque soy conocida, sino por lo que pasa en general con todo el mundo. La inseguridad es un tema que me tiene aterrada, en paranoia. Hasta me da miedo que la secuestren (a Matilda). En Miami salgo, camino todo el día con ella, pero acá no", contó en una entrevista paraLuciana no es la primera famosa que sufre este tipo de modalidad virtual. Coco Sily, José María Listorti y Mora Furtado, por nombrar solo algunos ejemplos, también vivieron esta angustiante situación.Las recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta para prevenir ser víctima de un secuestro virtual son las siguientes:1. Cortar de inmediato;2. Hablar del tema en la familia;3. Hacer la denuncia al 911 de inmediato;4. Tener un código secreto con los seres queridos para confirmar la identidad.