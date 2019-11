El tenso momento de Barby Franco cuando volvió a la villa a ver a sus amigas

Barby Franco tuvo una infancia pobre y muy dura y algunos años de su vida la vivió en la villa porteña 21-24, lugar al que cada tanto vuelve para ver a familia y amigos.



Según ella misma relató su padre es alcohólico y durante sus años de niñez y adolescencia fue violento con su madre y con ella, y hasta llegó a apuntarla con un arma en un momento de crisis.



Ahora, en una entrevista a la prevista Pronto, la novia del abogado Fernando Burlando, confesó que sufrió un incidente una de las veces que volvió al barrio para ver a una amiga.



"Siempre voy con mi auto, que es normal, pero como no lo tenía salí con el de Fer. Cuando estaba llegando, pasé por una garita de Prefectura y todos me miraron raro", arrancó relatando.



Y luego siguió: "No sé qué pensaron, tal vez que iba a robar o que era narcotraficante. En un momento me metí por las callecitas del barrio y me frenaron, me apuntaron con un arma".



La modelo dijo que justo en ese momento salió su amiga al grito de 'Hola, Babu' (así le dicen en el barrio), y ahí los oficiales vieron "que estaba todo bien".



Consultada sobre el momento en el que vio que la apuntaban, dijo: "Es normal, ellos hacen su laburo y cuidan el barrio; no está mal".



Su nueva vida



Es tan drástico el cambio de vida que hizo Franco que en la misma nota llegó a revelar que a veces la vida de lujos la aburre.



Aseguró que cuando era verano en la villa se iba "tomar una birra a la esquina o a comer a la casa de enfrente" porque los vecinos la invitaban.



"A veces, vuelvo al barrio sin avisarle a Burlando y está todo bien", dice en referencia al episodio que vivió.