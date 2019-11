Las bikinis más osadas de Sol Pérez y detalles de la convivencia con su novio

Sol Pérez, que hace tan solo algunas semanas está de novia con el entrenador Guido Mazzoni, ya están buscando departamento para proyectar una convivencia.Hace poco, la ex chica del clima, había revelado sus deseos de pasar por el Registro Civil de la mano de su personal trainer, pero a pesar de eso en las últimas aclaró que la intención de casarse está "pero a futuro, no ahora"."Ahora estoy muy bien, nos vamos a ir a vivir juntos, vamos como de a poco. Si bien es bastante rápido pero vamos de a poco igual" explicó Sol Pérez en una entrevista con Nosotros a la mañana, ciclo que conduce el Pollo Álvarez.Además, la modelo contó que la idea de mudarse es para tener un espacio más cómodo para ambos ya que actualmente están prácticamente juntos todo el día: "Ya estamos conviviendo, porque como yo trabajo casi 24 horas, los únicos momentos en los que nos podemos ver es a la noche o a la mañana, entonces si él no se instalaba en mi casa iba a ser medio difícil. No nos íbamos a ver seguido".Consultada por los panelistas por qué la decisión del nuevo techo habría sido su departamento y no el de él, la rubia disparó: "Él vino a mi casa porque yo tengo todo el tema de la ropa, tenés un montón de cambios, agarrar los zapatos, y un montón de cosas. Hay cosas que no se negocian. Por eso ahora nos vamos a un departamento más grande, con más habitaciones, porque la verdad es que necesitamos armar como un guardarropas por un lado, y que él también pueda tener la ropa".Sin embargo, entre risas, Sol Pérez reveló cómo hace Guido, su novio, para acomodarse en el espacio en donde conviven actualmente: "Es muy gracioso, porque mi departamento es chiquito y él tiene arriba de los almohadones su ropa, también en el círculo que tengo para sacarte fotos, que tiene ahí colgadas sus camisas, pobre"Sobre cómo llevan el día a día, la modelo confesó algunas intimidades sobre lo vergonzoso que es su pareja en algunas ocasiones, por ejemplo, a la hora de subir contenido propio a las redes sociales: "A veces le saco fotos y le digo 'subí esta que estás re bueno' y me dice 'no, no me gusta estar siempre en cuero'. No quiere subir fotos en bolas, quiero que él suba porque no puedo creer el lomazo que tiene y él se niega".La decisión de Pampita sobre unirse en matrimonio con apenas algunos meses de noviazgo sigue retumbando y una de las que opinó del tema fue la mismísima Sol Pérez que, estando casi en la misma situación, defendió el amor de la modelo: "Nadie tiene la receta de lo que funciona o no, hay gente que está casada hace mucho tiempo y no le funciona, o gente que lleva un montón de tiempo conociéndose, se casa y se separa? Tenés que guiarte por lo que sentís y por lo que te dice el corazón: Si vos te querés casar, casate, ya está".Y retomando su compromiso de convivencia con Guido, explicó: "En realidad la decisión del departamento ya estaba tomada, yo me quería mudar un poquito más cerca del laburo, empezamos a buscar juntos, él me acompañaba y me dijo 'che, igual si me voy a mudar con vos, ¿por qué no hacemos a medias?' Él igual tiene su departamento pero pensamos que ya fue, así que vamos a buscar algo más grande".Pero, sabiendo que las responsabilidades del hogar llegan con la emoción del nuevo proyecto, Sol explicó que sabe a lo que se va a afrontar: "Guido en la casa no hace absolutamente nada, pero yo sé que es así y lo quiero así. Yo le cocino todas las noches, se que los fines de semana le gusta ir a Pilar, así que los viernes a la noche preparo mi bolso para irme a instalar a Pilar y volver casi sin dormir para ir a trabajar. Pero él es la persona más buena del universo, así que lo hago":Y algo fundamental en una nueva relación, es la opinión de los padres: "Papá me dijo 'no Sol, diez años más grande no', pero cuando lo conoció le encantó. Es como él en muchas cosas, viven haciendo chistes todo el tiempo, Guido es extremadamente divertido".Por otra parte, el verano se acerca y las temporadas de verano también. Sol Pérez estará los tres meses en Mar del Plata para trabajar pero sin ganas de estar tanto tiempo lejos de su amor, encontraron un balance con el fin de no extrañarse tanto: Durante enero él la va a acompañar y después intentará acomodar sus horarios laborales para ir a verla en febrero y los primeros días de marzo.