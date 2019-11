Escándalo: ¿Con quién está Mónica Farro en México?

Mónica Farro quedó envuelta en un escándalo. La vedette se encuentra en México junto a Daniel Picone, el productor de su próximo espectáculo. Evelyn Santichia, la mujer del empresario teatral, aseguró en Intrusos que la rubia es amante de su pareja."Él me dijo que se iba a de viajar a México por una promesa que le hizo la Virgen de Guadalupe. Íbamos a ir juntos, pero a último momento decidió no llevarme. Después por las redes sociales descubrí que estaba con Farro. Ella viajó el mismo día que él, estuvo en la basílica también el mismo día y están en mismo hotel", detalló la mujer de Picone.La pareja del empresario teatral también precisó que se comunicó con Leandro Heredia, con quien Farro se casó hace tres meses. "Es un dormido. Cree que su mujer está con otras cinco personas en México, que viajaron por negocios", afirmó.Marcela Tauro se comunicó con la vedette para saber su opinión sobre la denuncia de Santichia. "Farro dice que ustedes están separados hace dos meses", manifestó la periodista. "¿Qué dice? ¿Cómo que estamos separados? Yo convivo con él hace cinco años. Tengo mensajes que comprueban que hace dos días le dije que quería separarme y él me rogaba para seguir", concluyó la mujer de Picone.