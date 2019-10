Deslumbrantes fotos y video: Mica Viciconte de espaldas, de frente y al natural

Mientras su pareja, Fabián Cubero, sigue protagonizando tensos idas y vueltas con su ex -y mamá de sus tres hijas- Nicole Neumann, Mica Viciconte decidió ponerle un freno a su rutina y aterrizó en Río de Janeiro, Brasil. Junto a una de sus mejores amigas, Jazmín Leoz, la panelista de Incorrectas está disfrutando de una estadía playera tan plena como divertida."Llegó el día, estoy súper lista para disfrutar de unas lindas vacaciones. Voy a poder descansar ", expresó junto a una foto alzando los brazos y con una sonrisa de oreja a oreja desde el aeropuerto, esperando para subir al avión que la llevaría a las playas cariocas.¿Qué fue lo primero que Mica y Jazmín hicieron cuando llegaron a la ciudad? Se pusieron la bikini y se broncearon en la playa. Pero antes, la panelista fue fotografiada por su amiga luciendo su figura en traje de baño, sin retoques digitales y a cara lavada, ¡nada de make up en sus vacaciones. "Disfrutando de este mini viaje, al natural", expresó Mica. Y junto a una postal de espaldas y mostrando la cola, pícara, lanzó: "El calor me pone así".¿Quién es la amiga de la panelista? Una profesora de bajísimo perfil que ama tomar mates con Mica Viciconte y le hace el aguante desde muchísimo antes de que ganara popularidad.