Luis Novaresio publicó una romántica foto junto a su pareja

El romance de Luis Novaresio y Braulio Bauab sigue marchando sobre ruedas tras haber pasado días agitados por la revelación de su vínculo amoroso durante el pasado mes de septiembre, primero con una llamativa foto del periodista junto con un adorno que provocó que en primer lugar lo desmienta, y luego, con la confirmación oficial de su relación a través de otra imagen que los mostró oficialmente como novios.Durante la lluviosa noche del jueves, el conductor de América, La Red y A24 decidió volver a mostrar parte de su vida íntima en las redes sociales y compartió una romántica fotografía en la que se lo ve tirado en un sillón y muy pegado a su pareja, a quién le dedicó un sencillo mensaje con el que explicitó su felicidad por poder compartir tiempo con él tras una extenuante jornada laboral."Qué día", escribió el periodista rosarino en la sección de sus historias de Instagram sobre la postal en la que sonríe junto con el empresario inmobiliario, despegando así cada vez más a su vida privada del perfil reservado en el que la mantuvo durante tanto tiempo, y en consonancia con la alegría que le provoca poder gritarle a los cuatro vientos que está enamorado de Bauab, quien es padre de una nena de un año y medio llamada Vera bajo el sistema de coparentalidad.Antes de blanquear su relación con Braulio, Luis había explicado el discurso sobre el amor que hizo en los Martín Fierro de Cable 2018 comentando que su familia no se siente tan cómoda con que él sea famoso. "A mi familia le jode la notoriedad y lo hemos hablado muchas veces. 'Mirá, está todo bien con tu trabajo, pero a mí no me interesa', y entonces he respetado esta historia", indicó a mediados de septiembre en una entrevista con Florencia de la V.Una vez que confirmó su romance, Novaresio recibió felicitaciones y también un picante elogio por parte de la periodista Julia Mengolini, que en su visita Debo decir (América) se animó a decirle en la cara que "su novio está fuertísimo" y lo descolocó al aire.