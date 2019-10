Confesó que le escriben famosos, hizo un pedido especial y se mostró tomando sol

Desde que confirmó su separación de Marcos Baldovino (38) en julio pasado, Noelia Marzol (32) enfrentó algunos rumores de romance con El Polaco (su partenaire en el Súper Bailando) y Nico Occhiato.Y si bien ella se encargó de remarcar que su corazón está solo, no dudó en confesar que muchas reconocidas figuras le escriben a través de las redes: "Sí, me escriben famosos. Igual nunca lo diría, nunca delataría a nadie que me escriba", expresó la bailarina en Ciudad Magazine.Fue entonces que Martín Salwe, cronista del programa, dio a conocer su información: "Yo me enteré que le escriben un periodista y un futbolista que creo que lo conoce todo el mundo. Jugó afuera, volvió al país y está acá ahora. Del periodista no puedo decir nada por las dudas, pero está soltero".Por último, luego de mostrarse despistada con los datos del periodista, Noelia cerró con un pedido especial: "Lo único que yo pido es que se abstenga de escribirme la gente que está en pareja porque no me cabe esa".Poco después subió una foto suya al aire libre: "Mirá cómo me cosifico al sol. Me mantengo feliz", escribió.