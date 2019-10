Las fotos de Luciano Castro: Sabrina Rojas contó cuándo se las tomó

La polémica por las fotos privadas del actor Luciano Castro que se viralizaron sumó un nuevo capítulo. Es que su mujer, Sabrina Rojas, habló de las imágenes y varios detalles al respecto."Primero quiero decir por qué estoy yo y no Luciano. Somos un equipo. Y cuando estás en un equipo mandás a los jugadores a donde mejor juega. Él se enoja más rápido, se incomoda", aclaró de entrada la actriz.Y contó cómo se enteró de la viralización: "Aparecieron las fotos la semana pasada, estábamos almorzando, me entra un mensaje de Ángel de Brito y me pidió un teléfono de Luciano. Y atrás de eso me entró un mensaje de Pablo Layus. Él me explicó y yo estaba con Luciano. En realidad se las mandó a Luciano, le dije que lo hable con él"."Yo ya sabía de la existencia, lo estábamos esperando, él tenía mucho más fe que yo de que esto no sucediera. Yo tengo un sentido común enorme. Esto es parte del verano. Parte de nuestra separación. Sucedieron en el verano. Reconozco el lugar donde él estuvo durmiendo. Estuvimos separados casi 3 meses. En esos tres meses cada uno hizo lo que quiso. Yo estuve con gente más discreta. Cada uno hizo lo que quiso", dijo sobre la existencia del material.La modelo aclaró en todo momento que las fotos y el video lo grabó su marido cuando estaban separados y que lo hizo de inexperto en su cuenta de Instagram de la que ni siquiera tenía la clave hasta antes de separarse."Hasta la separación yo le manejaba las redes y él no tenía ni la aplicación en su teléfono. Cuando me pidió la clave le dije que tenga cuidado. Medio en joda. Después él cerró sus redes por el tema del hackeo. Después entendí por qué nos hackearon a los dos. Porque él nunca cambió la clave. Cuando decidimos reconciliarnos, a nosotros nos funciona así, fuimos claros y blanqueamos. Más que nada porque somos conocidos y para no enterarnos más adelante", afirmó.Y agregó: "El me dijo que había hecho eso en Instagram. En ese momento me shockeo más que ahora. No tenía confianza con la destinataria. Está todo en su historial de chat de Instagram y Whatsapp. Le pregunté el tenor de lo que había hecho. Me enojé porque son cosas que donde hay que darse cuenta que no te van a cuidar. Después pensé que era un pibe que no hizo más que vivir su libertad como pudo"."Sabemos qué fue lo enviado. Supongo que fue dentro de esos términos. Él se divirtió, la pasó bien y está perfecto, lo que pasa que vivimos en una sociedad que realmente está enferma porque es pura maldad. Porque ahora también están diciendo que se lo mandó a un tipo, es maldad pura. Yo estoy acá que tenemos que tomar conciencia de que estas cosas pueden afectar mucho. Luciano está bien pero hay gente que puede quitarse la vida", enfatizó. Fuente: (LaCapital).-