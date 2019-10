El pedido de Sabrina Rojas luego de ver el video porno de Luciano Castro

Sabrina Rojas no deja de recibir mensajes sobre las fotos de alto voltaje de Luciano Castro que se filtraron el miércoles por la noche. Como si fuera poco, ahora descubrió que circula un video donde se lo ve masturbándose y todo el país habla de eso. Para intentar ponerle un freno al tema, se expresó a través de una historia de Instagram, donde les hizo un pedido muy importante a sus 900 mil seguidores.La modelo de 39 años publicó una imagen -que en realidad corresponde a la Unidad de Investigación de Delitos Informáticos de México - donde se lee un mensaje dirigido a toda la sociedad: "Si a tu celular llega una imagen o video que expone, exhibe, humilla o vulnera la intimidad de las personas, no lo compartas. Sé respetuoso, las víctimas sufren".Con este posteo, Sabrina anhela que se deje de viralizar la grabación más hot de su esposo. Días atrás, cuando salieron a la luz las fotos del actor al desnudo, ella se lo tomó con un poco más de humor y bromeó agradeciéndole a Dios "por el lomo que se come hace 10 años".En una de las postales, se lo ve al galán sobre la cama, boca arriba, con las piernas abiertas y su miembro erecto. En la otra, hay un primer plano de sus impactantes abdominales -producto de varios años de entrenamiento- y sus atributos masculinos.Aunque algunos aseguran que este material habría sido el detonante de la separación que tuvieron en el verano, otros usuarios creen que el galán está jugando a dos puntas. Sobre sus imágenes de alto voltaje, él solo atinó a decir en un audio que le hizo llegar a Ángel De Brito que no tenía problema en que vieran su cuerpo, pero que sentía pena por sus tres hijos. Es padre de Mateo -de 17-, Esperanza y Fausto, frutos de su amor con Rojas.En los primeros segundos del video que salió a la luz, se puede leer una breve conversación donde él le pregunta a la destinataria del mismo qué botón tiene que apretar para poder grabarse. Cuando descubrió cómo hacerlo, le hizo llegar el cumplido.Fuentes cercanas a la pareja aseguraron a TN Show que Sabrina Rojas salió a bancarlo porque "lo está cuidando", pero vaticinan una separación.