"No me molesta que me vean gorda, pero sí la gordofobia", dijo La Princesita

Karina "La Princesita" habló a fondo sobre la discriminación que ha sentido en más de una oportunidad durante su carrera.



Cuando le consultaron por las críticas que recibió por su físico, Karina respondió contundente: "Mucha gente me dice por la calle, 'no sos como salís en la tele, no sos gorda'. La tele te aumenta un montón. A mí no me favorece lo que aparece en la tele. No me molesta que me vean gorda cuando no lo soy, lo que me molesta es ¿cuál sería el problema si fuera gorda? Ponele que fuera obesa, ¿cuál es el problema? ¿Qué nombre le ponemos a eso? ¿Es gordofobia? Está lleno la tele de eso", dijo en una entrevista a Por si las moscas en La Once Diez.



Además, Karina reflexionó sobre la marca positiva que busca dejar en su hija, Sol, fruto de su relación con El Polaco: "Creo que los adultos hoy estamos para esto, para dejar alguna marca positiva. Yo busco dejarle el mensaje a mi hija de que si tiene ganas de hacer algo tiene que atreverse a hacerlo sin importar los prejuicios que tengan sobre ella".

Fuente: Ciudad.com