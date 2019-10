Ricardo Montaner anunció que se "casó" por "sexta vez"

Cada cinco años reafirman su amor ante Dios. Ya tuvieron boda en una playa de Venezuela, también en Italia, la Argentina y ahora en la isla griega de Santorini.Este año, para celebrar las tres décadas de la primera vez que dieron el "sí", Mauricio (25), Ricardo (28) y Evaluna (22) -los hijos de Ricardo y Marlene- organizaron una ceremonia para que sus padres volvieran a declararse amor eterno. El lugar elegido esta vez fue la isla de Santorini, en el mar Egeo."Nos casamos por sexta vez. Me emocioné y lloré tanto o más que en la primera. Tomé esta ceremonia con tanta seriedad que me la pasé emocionado. Me reconozco más enamorado que nunca y me propongo hacer más feliz aún a mi mujer. Creo en el matrimonio para siempre", escribió Ricardo Montaner (61) en su cuenta oficial de Instagram.Con Marlene Rodríguez (53) se casaron por primera vez el 26 de agosto de 1989 en una playa de Venezuela, y desde entonces, cada cinco años renuevan sus votos en algún lugar del mundo, para agradecerle a Dios por sus bendiciones. La ceremonia fue muy íntima.Sólo estuvieron sus cinco hijos -Evaluna, Mauricio, Alejandro, Héctor y Ricky- con sus respectivas parejas e hijos. Se llevó a cabo al atardecer. Cuando se ponía el Sol sobre el horizonte, los séxtuples novios rezaron una oración y se les escaparon algunas lágrimas. Profundamente conmovida, Marlene escribió en sus redes: "Los más de 30 años con @ricardomontaner han pasado muy rápido, y el crédito absoluto es de Dios".