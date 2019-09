Soledad Pastorutti habló sobre la polémica por el video de Tini Stoessel y Axel

Espectáculos Tini Stoessel rompió el silencio y habló del episodio con Axel

Hace una semana, Lali Espósito, Tini Stoessel, Axel, Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra, Karina La Princesita, Patricia Sosa, Lucía Galán y Marcela Morelo realizaban una entrevista televisiva desde Madrid para promocionar un show en el que iban a participar.A una semana del episodio, y luego de ambos artistas desmintieran lo ocurrido, Soledad Pastorutti habló de sus excompañeros de "La Voz Argentina". "Ella no le saca la mano, se acomoda el bretel. Esa es la verdad, yo estaba ahí", comenzó a decir en "Podemos Hablar".

"Yo vengo de España y me quedé disfrutando con mis compañeros cantantes. Estuvimos con Lucía Galán, Patricia Sosa, Marcela Morelo, Axel, Luciano Pereyra en el Teatro Real y lamento que cuando llegamos acá de lo único que se habla es de estas cuestiones", anunció la arista ante la mirada de Andy Kusnetzoff."Yo soy tan sincera que a veces cometo sincericidios. Lo hemos pasado tan bien, hemos ido a cenar, tomamos, comimos, la pasamos genial. Fue un grupo humano hermoso más las cantantes españolas. Esto que pasó al instante me lo contaron Tini y Axel. Yo minimicé todo y dije 'no aclaren porque es al pedo'", expresó Soledad.Tras sus palabras, Pablo Echarri hizo referencia al episodio y acotó: "Lo más cruel es que lo artístico pasa a un segundo plano, es la 'pastillita' del día". Por lo que la cantante aseguró: "Yo soy de la idea de que si no es verdad algo, no tengo que salir a aclararlo. Y si salgo a hablar es darle de comer a la gente que había generado esa noticia. Es peor".