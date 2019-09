Con ironía, Florencia Peña copió la foto hot de Pampita con su novio

Luego del revuelo que causó publicación de una foto íntima de Carolina "Pampita" Ardohain y su novio "Roberto García Moritán, Florencia Peña y su pareja Ramiro Ponce de León le rindieron un "homenaje", con el toque de humor que caracteriza a la actriz.Hace algunos días, el empresario gastronómico compartió en sus stories de Instagram una imagen muy de entre casa en una pose sexy. Él se encuentra frente a un espejo en calzoncillos y remera abrazando a su novia, que está con la espalda descubierta. La imagen estuvo en la cuenta solo unos minutos, pero alcanzó para hacerse viral.La conductora explicó cómo sucedió todo en su programa "Pampita Online": "Él me dijo tipo chiste que la iba a poner en una storie y yo le dije que si la ponía me moría de vergüenza. Él se va de su Instagram como si fuera una joda entre nosotros y la había publicado. Yo estaba en Showmatch. Y en un momento Ángel viene y me dice '¿y esto?'. Se me salía el corazón a mí. Lo llamé para avisarle. No lo podía creer y la borró. Me dijo que creía que no la había visto nadie. Estuvo minutos nomás"."Nos queríamos matar. Era un chiste interno. No era para hacerlo público. Fue un accidente. Son esas cosas que no podés hacer nada, ya está. No es una locura la foto, pero no es para mostrar como primera vez nuestra. Además todavía me parece que no da. Es una cosa privada, íntima. No da. Era un chiste nuestro", había aclarado la modelo.Ahora, su compañera de jurado del Súper Bailando le copió la pose hot junto al padre de su hijo Felipe y lanzó una divertida frase comparándose con la morocha: "Pampita le pidió a su novio que baje la foto. Yo le rogué a Ramiro que la suba".