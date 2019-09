Vinculan a la ex de Matías Alé con una fiesta sexual de la Selección de México

Hace un año, María del Mar Cuello Molar (27) se instaló en México, donde está forjando una creciente carrera como modelo. En las últimas horas, la exesposa de Matías Alé (42) se convirtió en la protagonista de una noticia de alto impacto internacional.Maria del Mar fue vinculada por la prensa azteca a una presunta fiesta sexual con los futbolista de la Selección mexicana, justamente antes de la goleada que el equipo sufrió frente Argentina."Me desayuné la noticia hoy (por el miércoles) con mi amiga (la mexicana Keyla Caputo, también involucrada en la polémica). No quiero hablar mucho del tema porque es mentira entonces no quiero alimentar eso", comenzó la modelo en diálogo con Clarín. "Yo me fui de vacaciones con una amiga a Nueva York en plan viaje de amigas y ahora resulta ser que porque había dos chicas solas de viaje vienen a inventar todo esto", agregó indignada la ex de Alé."Sacaron videos y fotos, pero no aparecemos en ninguno porque no pasó nada de lo que dicen. Solo levantaron nuestras historias de Instagram, que subíamos nosotras. No se por qué lo habrán hecho, quizás para joderlos a ellos", añadió sobre los posibles motivos del escándalo.Según medios mexicanos, los futbolistas Chicharito Hernández, Miguel Layún y otros fueron vistos horas antes del partido que perdieron 4 a 0 contra Argentina en una discoteca junto a Cuello Molar y una amiga.En sus cuentas de las redes sociales, las modelos compartieron imágenes en la platea del partido entre México y Argentina, en la ciudad de San Antonio, Texas. "Fuimos a ver el partido porque mi amiga jugaba al fútbol, le gusta y trabaja haciendo notas en partidos y como ella es mexicana y jugaba México-Argentina aprovechamos para ver el partido", explicó.Días antes María del Mar había estado alentando por el país azteca frente a Estados Unidos, en el MetLife Stadium de New Jersey. "No me interesa la prensa, solo poder trabajar y mantener un perfil bajo, una vida normal. Nunca me gustaron los futbolistas y estoy soltera", concluyó la modelo.