El "Indio" Solari le mandó un mensaje a Diego Maradona

El cantante Carlos "Indio" Solari le envió un mensaje a Diego Maradona y le deseó suerte como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, pese a que se reconoció hincha de Boca."Para los amigos Triperos, para el Diego, para desearle lo mejor que pueda hacer por los Triperos, que es uno de los equipos platenses que he ido a ver y que le tengo mucho cariño", dijo Solari en un audio que dio a conocer Gimnasia en la cuenta oficial del club en Twitter.En ese sentido, el ex líder de Los Redonditos de Ricota indicó que "he ido de chico a ver partidos a la cancha, yo soy de Boca pero no iba a ver a Boca, iba a ver al Tripero que es como Boca en La Plata".Además, Solari agregó que mucha gente siente que Gimnasia "es un equipo popular", y se despidió enviándole a los hinchas del club "un gran cariño".Solari, de 70 años, nació en Paraná pero pasó la niñez y adolescencia en La Plata, en donde fundó la banda Patricio Rey y los Redonditos de Ricota.El cantante le envió un mensaje a una persona allegada al club platense, que lo hizo público a través de la cuenta oficial.