A pura lencería: Así le hace frente al frío la paranaense Sofía Savoy

"En las fotos describo mi estado emocional tan pisciano que duele. Puedo pasar de estar seria a reírme y llorar de un momento a otro. Obviamente que una llorando no garpa", expresó el pasado 21 de agosto la paranaense Sofía Savoy.Modelo y bailarina, ex integrante del staff de ShowMatch entre 2014 y 2017, la joven que asegura que "lo que más me elogian los hombres es la sonrisa", posó en las últimas horas con conjuntos de lencería y los mostró a sus más de 110.000 seguidores en Instagram.Su carrera se inició en 2012, cuando fue finalista de "La argentina más linda", y participó en "Soñando por cantar".En 2014 fue seleccionada para el elenco de bailarinas del programa de Tinelli. De perfil bajo, tuvo una relación con Nicolás Cabré, y luego formó pareja con Mauro Dalla Costa, futbolista con paso por Boca Juniors.