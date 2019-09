Nicole Neumann lanzó una indirecta sobre su vida amorosa

Durante los últimos meses, Nicole Neumann ha mantenido un perfil discreto en lo que respecta a su vida amorosa, pero esto no le impide dejar sugerentes mensajes en las redes sociales junto con fotos que demuestran que es una de las mujeres más atractivas de la Argentina.La panelista televisiva apostó en esta ocasión por un llamativo look con el que posó en una cuidada imagen que luego fue compartida en Instagram, y en esta plataforma, explicitó un pedido hacia una persona cuyo nombre no dio a conocer."Llename de besos, que dudas me sobran...", escribió la modelo en el epígrafe de la foto en la que luce un saco negro sin corpiño por debajo de este y dos collares alrededor de su cuello. La publicación de Nicole obtuvo más de cinco mil "me gusta", y los comentarios de la misma se llenaron de elogios hacia ella por sus dotes físicos.Por el momento, no se sabe quién es la persona por la que Neumann quiere ser llenada de besos, ya que su última pareja reconocida de manera pública, el empresario Matías Tasín, se ha alejado completamente de su vida tras el intento de reconciliación en marzo de este año.Desde comienzos del mes pasado, se rumorea que la panelista estaría saliendo con Sebastián Rainelli, un productor de televisión que se desempeña dentro del ambiente automovilístico y las transmisiones del Turismo Carretera. Sin embargo, aún no hay confirmación oficial desde ninguna de las dos partes.