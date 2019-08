"Los productores querían que muestre el lomo y yo quería mostrar mi talento"

Fátima Florez habló de sus comienzos en el medio y contó cómo se sentía: "Antes me tapaba muchísimo porque los productores me querían hacer mostrar el lomo", confesó la imitadora."Yo antes me tapaba y me vestía muy señorona, me tapaba muchísimo hasta el cuello para no mostrarme, porque lo difícil eran los productores machistas que te veían y decían 'la mina tiene buen cuerpo, que lo muestre y listo', y la verdad que yo quería mostrar mi talento", recordó en diálogo con el ciclo radial "Por si las moscas" por La Once Diez/Radio de la Ciudad.Y rememoró: "Al principio me decían que me ponga en bolas y muestre el lomo y yo quería mostrar el talento que tenía, y me costó mucho plantarme con eso"."A mí no me molestó mostrar al principio, pero no me arrepiento ni reniego de mi cuerpo, yo creo en abrir las puertas como sea", admitió Fátima."Yo siempre estuve muy sola, pero en un sentido de que el humor en este país siempre fue muy machista. La mujer siempre tiene que mostrar el doble que los hombres, como si hubiera que probar algo siempre, pero no se trata de una competencia", reflexionó Florez.