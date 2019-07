Stefy Xipolitakis: "Vicky le descubrió fotos de hombres desnudos al marido"

Espectáculos Xipolitakis volvió a denunciar a su marido y le dieron botón antipánico

Luego de que Vicky Xipolitakis se separara de Javier Naselli tras la denuncia por violencia de género, su hermana Stefy contó algo que dejó a todos con la boca abierta.Mientras debatían sobre el escándalo de la Griega en Incorrectas, Moria Casán deslizó: "De él (Naselli) lo que más decía que eso (la relación con Vicky) era una pantalla".Stefy agregó "No sé de su sexualidad ni tampoco me interesa, pero si es gay espero que salga del clóset porque le va a hacer bien a él. Si no lo es espero que trate mejor a las personas que nos rodean porque son todos seres humanos".