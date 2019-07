Las fotos más sensuales de la diseñadora Paz Cornú en Nueva York

La reconocida diseñadora hizo las fotos de su colección verano en la "Gran Manzana". "Elegí esta ciudad porque es desarrollo cultural, a nivel diseño, evolución, mucho de lo que nos está faltando a nosotros", explicó Paz Cornú."A mí siempre me gustó avanzar a pesar de todo, y ése es un país donde vas y avanzan en el diseño, en la creatividad, en la decoración, se respira consumo", agregó."Lo que me llama la atención es cómo valoran la creatividad. Está lleno de marcas, pero juro que iba caminando por la calle y me paraban para preguntarme de dónde es la ropa. 'You look amazing', me decían", remarcó Paz Cornú."Aman la creatividad, el estilo, les gusta la gente que se produce. Vos vas al supermercado y la que te atiende tiene pestañas, make up, está peinada impecable y tiene taco alto", subrayó"Yo amo todo eso porque soy una apasionada de la estética femenina y de explotar lo mejor de cada mujer, entonces es como que voy ahí y me siento en mi salsa", destacó.La encargada de diseñar el vestido de Romina Pereiro, la mujer de Jorge Rial, hizo la sesión fotográfica con un fotógrafo de Vogue. "Es un ruso increíble, súper callado, tranquilo, de muy bajo perfil, que cuando empezó a sacar las fotos no podés creer lo que genera", explicó."Estábamos haciendo las fotos y nos vio una organizadora del Fashion Week de allá, me preguntó si me gustaría estar, se abrió como una puerta muy grande para mí", contó entusiasmada. Sin embargo, Paz prefirió hacerlo la próxima temporada debido a la actual situación económica."No me puedo embarcar en ese plan ahora por la situación que estamos viviendo. Para irme tendría que invertir porque después tengo que dejar la ropa allá y armar como una colección, entonces lo quiero hacer bien", se explayó.Casada hace tres meses con Diego Orden, esta vez eligió viajar con una amiga maquilladora. "Me fui sola porque fui a trabajar", afirmó Cornú, quien se reserva los viajes de placer para disfrutar junto a su pareja."Como siempre, busco levantar el ánimo, porque el color levanta el ánimo, y hay un maestro mío espiritual que dice que hay que usar colores fuertes para estar bien alegre. Entonces, me basé mucho en el color", comentó con respecto a su nueva colección."A mí hay un color que me fascina que es el color rosa bien fuerte, hice mucho de ese color que es recontramegatendencia", recalcó sobre uno de los puntos destacados de sus diseños.Éste es un año especial para la diseñadora, quien más allá de la crisis económica sigue siendo una de las más elegidas por las mujeres de nuestro país.La diseñadora recorrió algunos de los más emblemáticos rincones de "La Gran Manzana", uno de sus lugares predilectos en el mundo a la hora de descubrir nuevas tendencias o presentar las suyas propias.La diseñadora recorrió algunos de los más emblemáticos rincones de "La Gran Manzana", uno de sus lugares predilectos en el mundo a la hora de descubrir nuevas tendencias o presentar las suyas propias.Madre de Milán e Italo, Paz lució su figura en algunos de los coloridos e impactantes diseños que forman parte de la nueva propuesta de la marca. Fuente: (Infobae).-