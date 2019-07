Confesión íntima: Ernestina Pais contó cuál es su deseo sexual pendiente

Ernestina Pais estuvo como invitada en "Pamela a la tarde" (América), donde participó de la sección "Dilema". En ese marco, hizo una confesión íntima: contó cuál es su deseo sexual pendiente.



En el segmento "Dilema", Pamela David le presenta al invitado de turno una serie de casos hipotéticos y ellos deben responder cómo reaccionarían frente a dichas situaciones.



A Ernestina Pais, Pamela le planteó el siguiente escenario: "Estás con tu mejor amiga, de muchísima confianza. Se conocen de toda la vida, están solas, ponen música, se toman unos vinos y te da un beso en la boca. En ese momento, vos te das cuenta de que ella teme por tu reacción pero te dice 'la verdad es que es mi deseo tener sexo con vos una única vez'. La pregunta es, ¿qué haces si tu amiga quiere tener una noche de sexo con vos? Te negás porque jamás estarías con una mujer, aceptás o aceptarías sólo si se suma un hombre?".



Ernestina respondió con total sinceridad: "Me ha pasado que mujeres con las que tuve un tiempo de relación, de conocernos, me dijeran sus verdaderas intenciones. Pero no me pasó con grandes amigas. No lo haría, pero no porque que no estaría con una mujer, sino porque lo haría con alguien a quién no viera nunca más en la vida".



A continuación, Ernestina Pais detalló: "De hecho, siempre sostengo que en mi vida eso estaría buenísimo porque tengo un gran éxito con las mujeres. Me parece que es una experiencia que me gustaría tener una vez en la vida. Lo que sí me sucede es que no perdería una amistad. ¿Qué te pasa cuando mezclás las relaciones personales con una amistad? Se termina la amistad porque, en general, empieza a haber celos, posesión, entonces no lo haría por eso, no por no estar con una mujer. Insisto, es un tema pendiente en mi vida (estar con una mujer)", precisó.

Fuente: Clarín