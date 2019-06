Morocha recordó su relación con Ricardo Fort y se mostró con muy poca ropa

Celeste Muriega (30) reveló una noticia hasta ahora desconocida: Ricardo Fort le propuso tener un hijo. Fue en la época en que la modelo formaba parte de las chicas Fort, cuando él condujo Fort Night Show y ella tuvo lugar en la obra teatral Mi novia, mi novio y yo. En ese momento el empresario chocolatero le hizo una propuesta que sorprendió a la actual novia de Alejo Clérici."Ricardo quería que yo sea la madre de sus hijos pero sin ser novios", le dijo a Pronto. "Fue una propuesta que me hizo en su momento, yo le contesté 'vos estás loco'. Él me decía 'no, dale, sabés lo lindos que saldrían, morochitos'. Me intentó convencer, fue heavy. No me ofreció plata, pero sí un cirujano plástico para después del parto", continuó."Obviamente le dije que estaba loco, que tenía problemas, que no se me ocurría ni pensarlo. Él quería tener un nuevo hijo además de Martita y Felipe. Me lo dijo a los tres años de conocernos y se murió dos años después", sumó.Y después ahondó en cómo harían para concebirlo, en caso de que hubiera aceptado, "En ese momento no me dijo que era gay, incluso él jugueteaba con esta cosa de que se enamoraba de las personas, no del sexo. No hablamos si iba a ser teniendo relaciones o no, no le di mucho lugar", concluyó.Y este domingo se mostró con muy poca ropa, sólo con la parte inferior de su ropa interior.