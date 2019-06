Juanita Tinelli fue operada de apendicitis

Fuiste todo en mi vida y vas a seguir siéndolo aunque yo ya no lo sea en la tuya. Quiero que seas siempre muy feliz y que logres todo eso que un dia me dijiste que querias porque te mereces lo mejor de este mundo y mucho más. Te extraño? pic.twitter.com/CEmpwCsRH3 — Tomas Otero (@Totootero1) 20 de junio de 2019

Juanita Tinelli, la hija menor de Marcelo Tinelli y Paula Robles, vivió unos momentos complicados en los últimos días, pero ya todo quedó en el pasado y se encuentra en su casa, acompañada por su familia y sus seres querido.La joven de 16 años comenzó a sentir unos malestares el martes pasado y, después de consultar con un profesional, le diagnosticaron apendicitis. Por ese motivo se dirigió rápidamente al Sanatorio de la Trinidad de Palermo, donde fue operada, publicóLa intervención fue exitosa y este viernes recibió el alta médica. Ahora continúa con la recuperación en su casa, a la espera de poder retomar sus actividades cotidianas.A pesar de estos problemas -que afortunadamente pudieron ser resueltos sin mayores inconvenientes- Juanita tiene en qué tener ocupada su cabeza. Es que recientemente confirmó su nuevo romance.La joven se separó hace tres meses y medio de Toto Otero, el hijo mayor de Florencia Peña. "Parece que sí, que se separaron. Igual, se quieren mucho. Hablan todos los días, así que uno nunca sabe. Viste cómo son los adolescentes", analizaba por entonces Guillermina Valdes, mientras Flor Peña se negaba a confirmar la ruptura. Sin embargo, la propia Juanita se encargó de "oficializarlo" a través de su cuenta en Instagram. "Quiero un novio que en serio me quiera", escribió, despejando todas las dudas.Y recién hace una semana subió una foto agarrada de la mano de alguien. Por supuesto, los rumores de romance no tardaron en aparecer.El afortunado es nada más y nada menos que Luigi Bonomi, hermano del novio de Cande Tinelli, Luca. A través de las redes sociales Juanita posteó una imagen con él y confirmó el noviazgo.A pesar de todo, y poco después de que la joven fuera intervenida, Toto Otero utilizó su cuenta en Twitter para dedicarle un tierno mensaje a su ex pareja."Fuiste todo en mi vida y vas a seguir siéndolo, aunque yo ya no lo sea en la tuya. Quiero que seas siempre muy feliz y que logres todo eso que un día me dijiste que querías porque te merecés lo mejor de este mundo y mucho más. Te extraño", publicó el joven.