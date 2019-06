La entrerriana Carla Pereyra y Diego Simeone dieron el "Sí, quiero"

Luego de cinco años juntos, Diego Simeone (49) se casó con la modelo paranaense Carla Pereyra (32) y madre de sus dos hijas Francesca (2 años) y Valentina (4 meses).Los novios lucieron diseños de Dior y la fiesta para los íntimos fue en el Alvear Icon de Puerto Madero. Amigos, familiares y compañeros muy cercanos del director técnico y de la modelo compartieron la emotiva noche. Su amigo, Leo Rodriguez fue uno de los testigos de la emotiva ceremonia y a las 21 y 30 subieron al salón Crystal para la fiesta.El romántico pedido de matrimonio fue en Nochebuena, en Madrid y Simeone le entregó un anillo de platino y diamantes engarzado de 5 mil euros como una forma de sellar el compromiso. El mismo Cholo se encargó de elegirlo en un local de la firma Cartier en Salamanca.Carla lució una silueta impecable a pesar de que hace sólo 4 meses fue mamá. Dijo que su secreto es que durante el último embarazo sólo engordó 8 kilos, luego tuvo parto natural y pudo amamantar a la beba. Eso la ayudó a recuperar su peso en poco tiempo. A pesar de estar feliz con sus dos hijas ella comentó que no quiere tener más hijos. "Yo me planto acá. Dos hijos, una boda. Es demasiado. Pero estoy muy feliz. Diego tiene 3 hijos que se han involucrado muy bien en nuestra familia y tengo una relación estupenda con ellos", comentó.Para la organización de la boda confió en Claudia Villafañe de " Plan V", y en Verónica Ruiz del Estudio "Ruiz & Russo", para que tomara las mejores fotografías. Hobby Studio fue el elegido para filmar cada momento de la velada. "Quisimos que fueraalgo íntimo. Celebrar con la gente que ha vivido nuestra relación. Quise un vestido versátil que me permita disfrutar mi noche. El vestido es muy importante ya que la boda hacía juego con él".El menú estuvo repleto de exquisiteces: mollejas asadas, crocante de morcilla, pulpo, queso de búfala, chudney de tomate, hojaldre de algarroba, merluza negra, ojo de bife y otras exquisiteces.De postre se sirvió degustación de helados, crocante de almendras y un gran pastel de bodas.El "Cholo" estuvo casado casi 20 años con Carolina Baldini con quien tuvo tres hijos: Giovanni, de 23 años y jugador de la Fiorentina; Gianluca, de 22, que juega en el Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, y Giuliano, de 17, que juega en las categorías inferiores de River Plate, se mostró emocionado y feliz junto a Carla.