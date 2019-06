Embarazada de 5 meses, publicó foto desnuda y con harina y huevo sobre su panza

Todo es felicidad para Violeta Urtizberea, quien está transcurriendo por su quinto mes de embarazo y lo disfruta junto a su novio, el cantante Juan Ingaramo.Recientemente, trascendió que la pareja está esperando a una nena y que la llamarán Lila. "Cuando me enteré, fue distinto de lo que uno ve en las películas. No lloré a mares ni fui corriendo a envolver en un abrazo a mi novio. Me impactó, me puse feliz pero me dio el ataque práctico, operativo, tipo, 'bueno, saquemos turno con el médico, qué hay que hacer'. Todo ese aspecto por ahí más concreto. Después me fue bajando la información y me fue emocionando de a poco. Enseguida me empecé a sentir mal, el primer trimestre lo pasé fatal, pero por suerte ya estoy bárbara, disfruto de las pataditas y de cada síntoma nuevo de este estado maravilloso", dijo Urtizberea en diálogo con la revista Luz.Sin embargo, en las últimas horas, la actriz publicó una foto y generó diferentes reacciones entre sus seguidores.Completamente desnuda y con harina y huevo sobre su pancita, Violeta escribió: "Te invito a comer. ¿Qué título le pondrías vos?".