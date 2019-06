Quién es Diana Arnoupolos, ¿la nueva novia de Pico Mónaco?

Todo parece indicar que Pico Mónaco volvió a encontrar el amor. El extenista estaría en pareja con la modelo y empresaria Diana Arnoupolos. El periodista Ángel de Brito compartió imágenes de ellos en un aeropuerto y, en las últimas horas, posaron en sus redes sociales en un hotel de lujo en Chicago."Es una amiga, que no es argentina y vive fuera del país", reconoció el ex de Pampita cuando le preguntaron recientemente por la muchacha en cuestión. Ahora, en Instagram ambos dejaron entrever que disfrutan de unos días de relax en dicha ciudad estadounidense.Diana vive en Miami, donde trabaja como modelo y tiene su propia marca de ropa femenina y accesorios. En sus redes, la joven luce su bella figura en bikini, en las playas de la Florida.En enero de 2019, Pico y Pampita pusieron fin a su noviazgo. La jurado del Bailando 2019 se encargó de anunciar la separación en su Twitter. "Decidimos separarnos. Dimos lo mejor de cada uno y no funcionó como esperábamos", manifestó la diosa de las pasarelas, que actualmente está felizmente en pareja Mariano Balcarce. Ahora, el extenista es quien habría encontrado el amor.Al ex tenista ya se lo había visto junto a la modelo, el mes pasado, pese a que él negó que fueran novios y dijo que era una amiga que vivía en el exterior.Pico ha tenido varias romances con famosas antes de lograr una exposición mediática con Pampita. En 2006 inició un noviazgo con Luisana Lopilato que duró casi tres años.Luego salió con María del Cerro, aunque nunca se mostraron juntos, y con Zaira Nara, pero la relación se terminó porque ella quería casarse y él no.Brenda Asnicar, la modelo Sthepanie Demner, ex de su colega, Juan Martín del Potro y hasta la ex Leona Luciana Aymar, en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, fueron pareja de Mónaco. También se mostró junto a Ivana Figueiras y Vito Saravia.