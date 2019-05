Se sonó la nariz con 100 dólares y estalló el escándalo

Si bien Candelaria Tinelli, una y otra vez, afirma que no se siente cómoda ante los medios masivos de comunicación, sabe cómo ser la protagonista de la noticia: La joven compartió una polémica foto y el escándalo estalló.



La hija de Marcelo Tinelli posteó en su Instagram una imagen con un objetivo claro: promocionar su nuevo material musical. Se la puede ver vestida de aspirante a reina de belleza, luciendo una corona, llorando... ¡y sonándose la nariz con un billete de 100 dólares! La imagen corresponde a su nuevo corte musical: "Hater Queen" (reina odiosa).



Ni bien Candelaria compartió las fotos, el escándalo estalló. ¿El motivo? Sus seguidores creen que no da secarse las lágrimas y los mocos con un billete e hicieron hincapié, principalmente, en la delicada situación económica de la Argentina. Rápidamente, ella aclaró que el billete es falso. Sin embargo, muchas personas no le dieron importancia a la aclaración y se centraron únicamente en lo que la imagen, para ellos, significa.

Fuente: Paparazzi