La confesión de la municipal hot: "Me mandó mensajes un jugador"

Sonia Pellizzari estuvo en boca de todos esta semana tras denunciar que había sido despedida de su trabajo como empleada municipal de La Plata. El hecho ocurrió luego de que sus jefes descubrieran que hacía videos en la web con contenido sexual. Si bien desde la Municipalidad afirmaron que la causa del despido fue por constantes ausencias, ella lo negó y fue por más: "Si Tinelli me invita al Bailando, voy"."Bailé toda mi vida. Desde chica estudié distintos tipos de ritmos urbanos como dance hall, reggaetón y árabe, en un profesorado en Capital Federal porque me encanta bailar", contó la joven de 26 años."Estar en el Bailando sería cumplir un sueño pero me gustaría hacer lo que fuera, teatro o danza", indicó sobre sus deseos y reveló que ya tuvo algunas propuestas laborales para estar en televisión: "Me contactó un mánager y un productor, y me llamaron el viernes de La Flia para que haga promociones de distintos productos en programas, pero son todos llamados y soy bastante desconfiada, hasta que no me siente a charlar?".No solo laborales fueron las propuestas que tuvo Sonia. En diálogo con RatingCero.com confesó que una persona conocida en el mundo del deporte se contactó con ella: "Me mandó mensajes un futbolista de Estudiantes. No lo quiero mandar al frente pero está jugando actualmente. Me habló, charlamos un poquito pero solo hasta ahí, no nos vimos".Soltera, "aunque siempre algo hay, nada oficial", le esquiva a ser botinera, aunque no lo descarta del todo: "No sé si me animaría a salir con un futbolista, pero hay que ver".En la Municipalidad, Pellizzari se desempeñaba hacía más de ocho años como reemplazo de personal para los fines de semana y feriados en el área de Control Urbano, y le faltan pocas materias para recibirse de Licenciada en Ciencias de la Educación en la UNLP. Al respecto, supone que quien la deschavó fue "un seguidor que ve las transmisiones y seguro las sigue viendo, es la doble moral, son hipócritas". "No se volvieron a contactar, solo me hablaron mis compañeros para decirme que en lo que los necesite iban a estar, pero de las autoridades nadie", dijo Sonia.Ahora, sin su trabajo fijo, Sonia prefiere apostar a los videos que realiza desde hace dos años y que, según contó, le son lo suficientemente redituables para poder mantenerse: "Lo que tiene de bueno es que es creciente, cuanto más se posiciona la cámara, más usuarios se unen y es más dinero en menos tiempo. Quiero planificar los horarios de las transmisiones. Antes lo hacía en algún rato que tenía libre pero ahora ya es momento de tomarlo más en serio, poner días y horarios como un trabajo".