"Por el personaje de Patito Feo sufrí bullying y me bajó la autoestima"

Laura Esquivel se catapultó a la fama y se convirtió en un verdadero fenómeno televisivo al interpretar a Patito, una niña que rompía con los prototipos de belleza y que, pese a la discriminación, triunfaba a fuerza de talento y un gran corazón.Pero en la vida real, la actriz sufría en silencio: "Por el personaje de 'Patito' sufrí bullying. Por la calle o en el colegio me decían que era fea. Era denso que un grupo de chicas me gritaran de todo. Me empecé a sentir mal, me daba vergüenza y me bajó la autoestima", confesó en diálogo con la revista Gente.Pero a los 24 años, tras haber superado aquella etapa tan triste de su vida, Laura decidió sacar a relucir su costado más sexy. Con minishort, arito en el ombligo y top de lentejuelas, posó sensual para las cámaras: "Estoy descubriéndome. En la intimidad, con mi pareja, soy muy libre, no tengo miedos. Pero en un escenario, frente al público, era distinta. Así que me estoy sacando muchas capas de encima", confesó la actriz.Laura Esquivel convive desde hace poco tiempo con su novio, un joven llamado Facundo Cedeira que se dedica a la comunicación política y con quien tiene un proyecto de familia. Sí, ambos confesaron sus deseos de ser padres.