Vicky Xipolitakis regaló toda su ropa y se mostró como Dios la trajo al mundo

Vicky Xipolitakis celebró el haber llegado al millón de seguidores en Instagram de una manera muy particular. "La Griega" causó revuelo en una plaza donde llegó para regalar ropa de "su vestidor", y luego posó desnuda en una terraza y una bañera.A través de esa red anunció que iba a regalar toda la ropa de su vestidor en agradecimiento a sus fans. "La Griega" fue hasta la plaza Libertad, que queda frente a su departamento en el barrio de Retiro, llena de bolsos con todo tipo de prendas, carteras, zapatos, y la gente enloqueció.Pero Vicky no sólo llevó ropa, sino también café con leche, jugo y galletitas para merendar con sus seguidores."¡Quiero agradecerles a la enorme cantidad de personas que estuvieron ahí!, ya todo mi placard es de ustedes, ojalá les le haga tan feliz como me hizo ami, lástima los bolsos que se robaron, pero nada nos quitó la alegría; ¡terminamos merendando todos juntos! Gracias por todo el amor que me dan, es lo mínimo que podía hacer... #ElMillonSeFestejoJuntos #ChauPlacard #LosQuieroMucho #1M", expresó en la red.