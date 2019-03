Nazarena Vélez: "Es la peor temporada de mi historia"

La mayoría de los famosos que aman el teatro esperan con ansias la temporada de verano. Todos se entusiasman muchísimo al recibir diversas propuestas teatrales. Este, sin dudas, fue el caso de Nazarena Vélez. Que aterrizó en Mar del Plata con un objetivo claro: romperla con Mentiras verdaderas.Sin embargo, Nazarena se mostró sincera al respecto y dejó muy en claro que los números no cierran. "Desde que yo laburo, desde los 19 años, es la peor temporada de mi historia hasta hoy que tengo 44. Nunca vi una temporada igual, sinceramente es triste", comenzó diciendo en Intrusos.Contó que, a pesar de la difícil situación económica de los argentinos, gran parte del público se esfuerza por pagar la entrada e ir a verlos: "Por primera vez, siendo principios de marzo, creo que una sola vez hicimos dos funciones. Nuestro público es el público más grande que viene a ver comedias en febrero o marzo. El día que más espectadores metí no llegaro a 300".Al darse cuenta de que la situación para emprender está más difícil de lo que ella pensaba, expresó su miedo de volver a producir contenido propio: "Quiero volver a producir pero la verdad es que me quitaron las ganas. En mayo iba a arrancar nuevamente con Los Grimaldi y estoy sumamente asustada, no es un chiste".