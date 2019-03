Desde que irrumpió en los medios, la cola de Sol Pérez pasó por distintos estadios. La prominencia de aquella parte de la anatomía de la rubia ha sido objeto de todo tipo de análisis y críticas, aunque la mayoría no puede más que elogiar el don de la modelo.Horas atrás, nos enteramos de una terrible noticia ya que aquella joya con la que la ex chica del clima enloquece a todo el mundo, sufrió un accidente."Me senté arriba de una ojota, así me quedo el Totó", escribió Sol, junto a una imagen tremenda de su cola.Lo cierto es que Pérez se sentó sobre una ojota que dejó su huella en aquellas deseables curvaturas, publicó