La hija de Natacha insiste: "No descarto un homicidio"

La hija de Natacha Jaitt, la modelo y conductora que apareció muerta el sábado último en un salón de fiestas del partido bonaerense de Tigre, aseguró hoy que no descarta que su madre haya sido víctima de un homicidio. "Estoy recontra re mil destruida como cualquier hija que perdió a su madre, pero tengo la contención necesaria. Yo no descarto un homicidio, por eso quiero que se investigue hasta el final", dijo Antonella Olivera (20) tras presentarse en la fiscalía de Benavídez, donde se investiga la muerte de Jaitt.La joven concurrió este mediodía con su abogado, Alejandro Cipolla, para notificarse personalmente de las pericias que se realizarán el miércoles próximo. En diálogo con Canal 13, tras retirarse del lugar, la joven señaló: "Estoy a disposición de la Justicia, quiero que se sepa la verdad".Consultada sobre la relación con su madre, indicó que "era un sol de persona" y que le "duele" que hablen "barbaridades" de ella.Por su parte, Ulises Jaitt, el hermano de la víctima y tío de la joven, dijo que están "conformes con la Justicia" y que confían en los fiscales para que el caso se esclarezca pronto. La hija de la modelo se presentó ayer como particular damnificada en la causa que investiga la muerte de su madre y ahora el juez de Garantías de San Isidro, Orlando Díaz, deberá decidir si la acepta.Mientras tanto, el miércoles comenzarán a realizarse los estudios sobre las muestras genéticas extraídas del cuerpo de la modelo y los análisis toxicológicos de la sangre y orina de todas las personas que estaban en el salón de eventos "Xanadú", de Benavídez, donde Jaitt fue encontrada muerta.Con presencia de peritos del Ministerio Público Fiscal, los de parte y los fiscales que investigan el hecho, los estudios anatomopatológicos -sobre los tejidos y vísceras extraídas durante la autopsia- y toxicológicos comenzarán a las 11 en la sede de la Policía Científica de la capital bonaerense, dijeron fuentes judiciales.Mediante esos estudios, los pesquisas procurarán determinar con certeza la causa de la muerte de Jaitt, además de establecer si existen rastros genéticos de otras personas debajo de sus uñas o en la zona genital. De ser así, esas muestras serán luego enviadas a otro laboratorio para realizar los estudios de ADN comparativos de rigor, añadieron los informantes. Jaitt murió la madrugada del sábado último cuando fue con el empresario paraguayo Raúl Velaztiqui Duarte a una reunión laboral en Xanadú, de la que participaron el dueño del lugar, Gustavo Rigoni; su amigo, Gaspar Esteban Fonolla (45); el vecino y amigo Gustavo Andrés Bartolín (44), alias "Voltio"; y la joven Luana Micalela Monsalvo (19).En un momento de la noche, durante la cual se consumieron drogas y alcohol, la conductora y modelo murió tras sufrir una "insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón", de acuerdo con los resultados de la autopsia.Su cuerpo desnudo fue encontrado cerca de las 2, sobre una cama que había en ese ese salón de eventos situado en Isla Verde al 600, de villa La Ñata, con restos de cocaína en las fosas nasales y ninguna lesión externa. El empresario Velaztiqui Duarte estuvo detenido por "falso testimonio" hasta anoche, cuando el juez Díaz hizo lugar a un pedido de su defensa para que sea excarcelado. Fuente: (Diarioshow).-