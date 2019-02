Debut oficial: More Rial presentó el videoclip de su nuevo tema, "Hello Baby"

Morena Rial presentó el videoclip de su nuevo tema, "Hello Baby", dedicado al hijo que espera con su novio, el futbolista Facundo Ambrosioni, quien también aparece en el clip, tocando el piano.La fecha de nacimiento del bebé de More está prevista para el 2 de abril. Y el nombre del niño ya está elegido: se llamará Francesco Benicio.En la letra de su nuevo tema, "Hello Baby", Morena Rial sintetiza lo que ya había escrito sobre el bebé en su página Web. Allí, afirmó que el hijo que vendrá es "el que me brinda las fuerzas que necesito y me enseña lo esencial de la vida, el amor". Y agregó: "Nunca pensé que un pequeño ser que aún no conozco pudiera hacerme sentir lo que hoy siento".En ese mismo sitio, More Rial incluye una breve biografía. En ella alude a las dificultades que tuvo que superar y afirma: "Hoy un poco más sabia que ayer, les deseo a todos/as aquellas personas que lo necesiten, 'valor' para abrazarse a sí mismo y que puedan convertir todo lo que lloraron en sonrisas".En otro párrafo de su texto biográfico, More cuenta: "Con una nueva meta por emprender y un sueño por hacerse realidad, espero la llegada de mi primer hijo con el hombre de mi vida, rodeada de mis afectos más importantes que logran que no le tema a lo que viene, el amor del que es fruto me salvo? de un pozo del que creí? nunca poder salir, ahora que entiendo que para dar amor debo abrazarme primero".