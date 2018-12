Murió la cocinera Choly Berreteaga: Tenía 91 años y 50 cocinando en TV

Su nombre era María Esther Brañeiro, pero todos la conocimos como Choly Berreteaga. Nació en Galicia, España y falleció esta mañana en Buenos Aires a los 91 años. Entró a los hogares a través de Buenas tardes, mucho gusto en los años 60 y se quedó por medio siglo cocinando y enseñando a través de la pantalla.Choly le enseñó a cocinar a varias generaciones de argentinos, no solo con sus participaciones televisivas, sino también con sus libros, entre los cuales están: Choly, 600 recetas fáciles, Cocina simple para la vida moderna, La cocina de nuestra tierra, Dulces, conservas y embutidosa, Cocina antidelivery y Recetas para las cuatro estaciones.En su trayectoria publicó 50 libros de recetas y hasta una novela, y ganó un Martín Fierro por su trayectoria apenas cumplió los 50 años en la televisión. En esa ocasión, dijo entre risas a: "Deben haber pensado: «Ésta no llega». Pero acá estoy".Su mentora fue nadie menos que Doña Petrona, quien el primer día de aire le dijo: "No se asuste, m'hija". Y así se lanzó Choly a cocinar en vivo y en directo, sin edición ni cámaras por todos lados que ayudaran a entender el proceso de cada plato.Debutó con una pizzonda, un pan italiano que hizo que Doña Petrona la volviera a llamar como especialista. En una columna parahace 5 años, contó cuál fue para ella el secreto de su éxito: "Mi cocina está y siempre estuvo dirigida a la familia, queriendo dar opciones prácticas, fáciles y económicas. Ése era el tipo de recetas que hacía en mi casa y llevarlas a la televisión fue, en su momento, mi forma de ayudar a las mujeres que recién entonces salían a trabajar". Por eso es que uno de sus libros más célebres es Cocina fácil para la mujer moderna.Trabajó en el canal Utilísima más de 30 años, y para muchos era la sucesora de Doña Petrona. En las redes, la despiden con cariño, y se leen comentarios como este: "Era mi abuela de la pantalla, si ella aparecía, yo la veía y aprendía".