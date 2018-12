Brenda Asnicar sobre Gilda: "Ella se había empoderado hace más de dos décadas"

A los 27 años, Brenda Asnicar fue elegida para protagonizar la miniserie, que comenzará a filmarse en enero. "Hoy hablamos de empoderamiento femenino, pero ella ya se había empoderado hace más de dos décadas", dice la actriz, quien será dirigida por Benjamín Avila, el realizador de"Pasé muchos meses en mi casa esperando que llegara algo que, de verdad, tuviera un sentido, respetara mi visión. Me venían ofreciendo distintas cosas que no me representaban. Hasta que me confirmaron este papel de Gilda y salté de felicidad", redondeó la joven actriz en una entrevista conSe trata de miniserie de 13 capítulos llamada Gilda: amar es un milagro, que dirigirá Benjamín Avila (46, tucumano) y narrará la historia íntima, la transformación y los desafíos de la maestra jardinera casada y con dos hijos que a fuerza de sueños logró hacerse un lugar en la bailanta, un mundo de hombres, y se convirtió en un ídolo popular.Cuando le preguntaron qué ha significado Gilda en su vida, Asnicar contestó: "Ella siempre estuvo en el inconsciente de los argentinos. Yo nací en el '91 (el 17 de octubre, en el barrio de Florida), así que pude sentir su furor. Amame suavecito y Pasito a pasito eran los himnos en casamientos y fiestas. Transcurrida una docena de años de su muerte, entendí quién era y descubrí cuánta gente la idolatraba. Ahí pensé en que merecía una película".Y continuó: "Con el tiempo me enteré de que había personas intentándolo rodarla. Entre ellas, Natalia Oreiro. Y luego, la historia conocida: brilló en el filme, desistió de la serie y llegué yo... Y pensar que Nati siempre representó aquello que yo quería ser. Por su simpatía, lo respetuosa, profesional, dedicada. Cuanto transitaba en televisión y cine eran deseos a consumar para mí.Al interrogarla respecto de qué le sucedió cuando vio su película, la joven actriz aseguró: "Comprendí el valor de que ella y Lorena (Muñoz), dos mujeres, hubiesen contado la historia... ¡¿Viste qué diosa, Nati, recién en el clip, bendiciendo mi protagónico?! Con mi llegada a la serie todo cierra, porque Gilda, una de las mujeres argentinas más influyentes, es el único personaje que hasta ahora soñaba con interpretar, sorprende"."Yo intentaré ser lo más fiel posible a lo que fue. Si bien en esa época no había redes sociales y no existe tanto material, me vi cada video, foto y entrevista existente. Lo físico es importante para un artista porque, una vez que te vestís como el personaje, te ayuda a prepararte. Pero también", indicó."A mí me sirvió la observación, conocer a su familia, su hijo, su nieta, comprobar todo lo que se habla de ella como persona: lo buena, dulce, iluminada y comprometida con sus fans y con lo social que a través de su música y de ella misma, conquistó al público. Hoy hablamos de empoderamiento femenino, pero Gilda se había empoderado hace más de dos décadas, cuando decidió dedicarse a cantar sin cambiar lo que era", sentenció.