Rocío Guirao Díaz cambió de look y lo mostró en las redes sociales

Es una de las modelos más bellas y reconocidas de la Argentina. Hace no mucho, se alejó un poco de las pasarelas para meterse de lleno en el mundo de la televisión. Junto a su esposo, Nicolás Paladini, Rocío Guirao Díaz se animó al Bailando por un sueño. Para sorpresa de todos, renunció antes de que la eliminaran.¿Por qué Rocío se fue del certamen? Según ella, su marido tenía mucho trabajo y no podía dar todo en la pista. Por eso, tomó la decisión de acompañarlo en la renuncia. Sea como sea, tras haberse alejado del programa volvió a apostar al universo fashionista. Hoy, protagoniza las mil y una sesiones de fotos.Para terminar el año bien arriba, Rocío se animó a un cambio de look. Pasó por su peluquería de confianza y apostó a un estilo de cabello mucho más veraniego. Se cortó la melena hasta la altura de los hombros y se la tiñó de un rubio mucho más claro. Emocionada por su nueva onda, compartió varias selfies a través de sus redes sociales.