Ailén Bechara mostró "orgullosa" su figura seis meses después de haber sido mamá

Ailén Bechara compartió en Instagram una foto frente al espejo en la que está en ropa interior y muestra su cuerpo, a seis meses de haber sido mamá. La modelo dio a luz a Fransico el 20 de junio, fruto de su relación con el representante de futbolistas Agustín Jiménez."¿Cómo andan? ¡Yo bien! Un poquito orgullosa de mí! Me puse un objetivo después de tenerlo a Fran, y a seis meses de su nacimiento, puedo decir que estoy feliz porque con mucha constancia esfuerzo y voluntad lo estoy logrando de a poco", detalló la modelo en la red social en la que tiene casi dos millones de seguidores.Luego explicó que aumentó 17 kilos, que se sacó "las ganas comiendo todo", y que "ahora es un ya basta". Es por eso que eligió mantener un estilo de vida basado en alimentos saludables. "Permitidos, solo los findes", aclaró y agregó: "¡Se puede, creéme! Te lo dice alguien que le encanta comer. No como como pajarito"."Necesitaba que me vuelva a entrar la ropa que yo usaba, verme y sentirme a gusto conmigo. Entonces, con muchos días de querer dormir más, con ganas de quedarme haciendo nada, decidí ir a moverme y hacer algo por mi. ¡Vamos!", celebró Ailén incentivando a que sus seguidores sigan sus pasos: "Motivate".Dos meses después de haber dado a luz a su hijo también había compartido una reflexión en las redes sociales. "Siento que la panza fofa no se me va a ir nunca, o las piernas con pozos", expresó y agregó: "Pero todas las que han sido madres me dicen: 'Tranquila, todo vuelve, date tiempo'. ¡Y eso es lo que estoy haciendo!".