Ex "Patito Feo" se reunieron para apoyar a Thelma Fardin

Después de una semana muy movilizante, en la que Thelma Fardin hizo pública una denuncia por violación contra Juan Darthés ocurrida hace nueve años durante una gira de Patito Feo por Nicaragua, sus ex compañeros de tira decidieron organizar una reunión para mimarla y mostrarle su apoyo.De la juntada, que tuvo lugar el sábado por la noche, participaron Juan Guilera -ex novio de Thelma y a quién Darthés llamó un día antes de la denuncia que la joven hizo junto al colectivo de Actrices Argentinas en el Multiteatro-, Rodrigo Velilla, Santi Talledo, Camila Salazar, Brian Vainberg, Belu Bereco, Nico Torca y María Sol Berecochea.Esta vez, la idea de los actores era sólo apoyar a Thelma y no hacer una demostración pública, por lo que sólo algunos de ellos postearon fotos del encuentro.Pero lo cierto es que algunos de ellos llevaban años sin verse. Y, para los fanáticos de la tira, fue conmovedor ver como todos se unieron sin dudarlo para contener a Thelma en un momento tan delicado.